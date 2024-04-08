مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر: بارك الله جهودكم وسدد خطاكم

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتعد البرقية هي الأولى في فترة الولاية الرئاسية الجديدة.

وجاءت نص البرقية كالتالي: «​بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، أتقدم بأسمى آيات التهاني القلبية لكم بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، تستكملون بها رؤاكم الحكيمة في بناء الجمهورية الجديدة التي نفخر جميعًا بإنجازاتها ونجاحاتها التي تحققت بفضل توجيهاتكم».

وأضاف: «نتقدم بأطيب الأمنيات والتهاني بقرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يُعيد هذه الأيام المباركة عليكم بوافر الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية وأمتنا الإسلامية بالأمن والأمان، حفظكم الله، وحفظ الله مصر بكم، وبارك جهودكم وسدد على طريق الحق والعدل والخير خطاكم».

جلسة تاريخية لمجلس النواب

يذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ كان قد شارك ضمن الحضور في الجلسة التاريخية لمجلس النواب لحلف اليمين الدستورية للرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة ولاية رئاسية جديدة يوم الثلاثاء الماضي.