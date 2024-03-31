ما وظيفة مجلس الشيوخ خلال عصر الملكة كليوباترا؟.. ظهر في مسلسل يحيى وكنوز 3

خلال أحداث الحلقة 21 من مسلسل يحيى وكنوز 3، ناقشت العديد من الأحداث التاريخية وخاصة فترة إعداد «أنطونيوس» إلى جيش قوي لمحاربة «أكتافيوس»، إلا أن هناك مجلس شيوخ هو من لديه الحق في تأييد أو معارضة قرارات الحاكم.

وظيفة مجلس الشيوخ

ما وظيفة مجلس الشيوخ خلال فترة حكم الملكة كليوباترا وزوجها «أنطونيوس»؟، هو سؤال يراود العديد من الأشخاص، خاصة أن الاسم ذاته لا يزال يستخدم في مصر حتى الآن، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي، وفق ما عرضته أحداث الحلقة 21 من المسلسل.

مجلس الشيوخ خلال عصر الملكة كليوباترا، كان هو من لديه الحق في قبول أو رفض أي قرار يصدر من الحاكم، «روما كانت دولة كبيرة جدا وخاصة أنها تحكم عدد كبير من الدول والحكم فيها جمهوري يعني مينفعش الملك ياخد القرار لوحده بدون مجلس الشيوخ» حسب توضيح «نونيا».

التخلص من الملك يوليوس قيصر

حينما كان الملك يوليوس قيصر، يحكم روما في تلك الفترة وحاول الانفراد بالحكم لذاته، انقلب عليه أعضاء مجلس الشيوخ، وتخلصوا منه على الفور، بعد المشاورات فيما بينهم خاصة أن كافة القرارات المتعلقة بشأن حكم روما بأيديهم.

ما يقرب من 13 عاما، استمرت الحرب الأهلية في روما بعد انقسام الشعب نتيجة وفاة الملك يوليوس قيصر، والانقلاب على مجلس الشيوخ، حينها كان أقرب شخص لتولي الحكم بعد «قيصر» هو ماركوس أنطونيوس، التي تزوجت منه الملكة كليوباترا.