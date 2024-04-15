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«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل الجلسة الحكومية الطارئة في لبنان

كتب:

هانى حسن
01:05 م | الإثنين 15 أبريل 2024
أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت

أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الجلسة الحكومية الطارئة التي دعا لها مجلس الوزراء اللبناني تحولت إلى جلسة تشاورية، وذلك بسبب الخلافات داخل مجلس الوزراء حول دستورية انعقاد جلسات مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال، في ظل الشغور الرئاسي.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه تفاديا لهذا الخلاف جرى تحويل الجلسة من جلسة طارئة لمجلس الوزراء إلى لقاء تشاوري، لإتاحة الفرصة أمام الوزراء المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء إلى المشاركة في هذا اللقاء، علما أن اللقاء تضمن موضوعات لا تناقش إلا في جلسات مجلس الوزراء، وبالفعل حضر 3 وزراء على الأقل من الوزراء المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء على مدار الأشهر الماضية.

وتابع أن الجلسة تناولت موضوعات في غاية الأهمية، وفقا لتوصيف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الذي تحدث عن أن هناك موضوعات رئيسية وهي الوضع الأمني في لبنان والإقليم، والتوترات الأمنية في الجنوب اللبناني، مؤكدا أن اللبنانيين ليسوا دعاة حرب.

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