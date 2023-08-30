مجلس الوزراء اللبناني بصدد الدعوة لجلسة بجدول أعمال من 23 بندا

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني، القاضي محمود مكية، أن رئيس المجلس نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الثالثة والنصف ظهر يوم الأربعاء المقبل بجدول أعمال من 23 بندا، وذلك في ضوء ممارسة المجلس راهنا لصلاحيات رئيس الجمهورية وكالة استنادا للمادة 62 من الدستور اللبناني.

جدول الأعمال في لبنان

وأوضح القاضي مكية في خطاب موجه لأعضاء الحكومة أن جدول الأعمال يتضمن عرض موضوع فتح الاعتمادات اللازمة لتغطية ثمن شراء كمية من الوقود لصالح مؤسسة كهرباء لبنان في ضوء عدم حصول وزير الطاقة على موافقة مسبقة واضحة وصريحة من قبل اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء، بالإضافة إلى بحث إمكانية توفير التغطية بالدولار الأمريكي للاعتمادات المطلوب فتحها.

تجديد الاتفاق بين لبنان والعراق

ويتضمن جدول الأعمال طلب وزارة الطاقة الموافقة على تجديد مضمون الاتفاقية بين لبنان والعراق لإمداد الدولة اللبنانية بكميات أخرى من النفط لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

ويشمل جدول الأعمال طلب وزارة الصحة العامة سداد مبلغ 35 مليون دولار أمريكي شهريا للأشهر الثلاثة القادمة لزوم شراء أدوية أمراض مستعصية ومزمنة وسرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء.

مناقشة طلب المالية

وتناقش الجلسة طلب وزارة المالية الموافقة على تفويض الوزير التوقيع على اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي لمشروع التمويل الإضافي بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي.

انقسام في لبنان

جدير بالذكر أن القوى السياسية في لبنان لا تزال منقسمة حول دستورية انعقاد جلسات لمجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي، إذ يرى فريق سياسي أن انعقاد جلسات الحكومة دستوري وفقا لظاهر نص المادة 62 من الدستور اللبناني والتي تنص على انه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحیات رئیس الجمهوریة وكالة بمجلس الوزراء. فيما يرى فريق آخر أن مجلس الوزراء الحالي غير كامل الصلاحيات لكون الحكومة مستقيلة من شهر مايو 2022 بنص الدستور الذي الزمها بتقديم استقالتها فور انتخاب مجلس النواب، وبالتالي لا يمكن لحكومة تصريف أعمال أن تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية.

وكان ميقاتي قد تم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة في شهر يونيو التالي لانتخاب المجلس النيابي، إلا أن الخلافات بينه وبين رئيس الجمهورية السابق ميشال عون حالت دون تشكيلها.