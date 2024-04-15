حسام الخولي: منظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج إلى مشاركة القطاع الخاص

قال النائب حسام الخولي، ممثل الأغلبية بمجلس الشيوخ، إن مصر بادرت بنظام تأميني صحي فريد من نوعه، واصفا إياه بأنه خطوة هائلة تتطلب مشاركة القطاع الخاص، مضيفا: «لا تستطيع دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية أن تنفذه، ولكن من أجل إكمالها يجب أن نلفت النظر إلى أنه لو لم نملك الإمكانيات المادية فلن نستطيع إنجاح منظومة التأمين الصحي».

مشاركة في القطاع الخاص

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

ضرورة مراجعة نسب تحفيز التأمين الصحي

وأضاف أن الاشتراطات الموضوعة للقطاع الخص يجب مراجعتها تماما، ومراجعة نسب تحفيز، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة، ولا يجب أن نصدم المواطن حول فوارق المستشفيات في المحافظات بين المراحل المختلفة.