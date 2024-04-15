وكيل «الشيوخ»: التأمين الصحي الشامل أحد أهم استراتيجيات الجمهورية الجديدة

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل كأحد أهم استراتيجيات الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري ورعايته.

مشروع يحقق حلمًا بعيد المنال

وأوضحت أن مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُنفذ تحت شعار «صحة أفضل لجميع فئات المصريين»، كان حلمًا بعيد المنال لم يكن يتوقعه حتى أكثر المتفائلين. وأضافت أنها لمسست بنفسها الإنجازات التي تحققت في محافظة الإسماعيلية، إحدى محافظات المرحلة الأولى، حيث وفرت المنظومة رعاية صحية كاملة لجميع الأسر التي لم تكن تتمتع بمثل هذه الخدمة المتطورة من قبل.

وتابعت: تهدف الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى مناقشة استراتيجية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات ذات كثافة سكانية عالية وطبيعة مختلفة عن محافظات المرحلة الأولى.

تركيز على الفاعلية والتمويل المستدام

وأكدت ضرورة التعرف على استراتيجية المنظومة لضمان فاعليتها واستدامة تمويلها، من خلال تنويع مصادر التمويل بين اشتراكات المنتفعين ومساهمات الدولة والضرائب والرسوم.

من جانبه، أشار الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إلى وجود بعض المعوقات التنفيذية والتشريعية في قانون التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية للمنظومة الصحية وضعف قدرة العنصر البشري.

أوصى الهضيبي، بمشاركة القطاع الخاص والجامعات في منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة فيما يتعلق بتنمية العنصر البشري.