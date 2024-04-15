«صحة الشرقية» تبحث آليات صرف أكياس الدم ومشتقاته لمرضى الكلى بالمجان

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، صباح اليوم، بحضور مديري إدارات «المستشفيات، الكلى، بنك الدم»، ومديري مستشفيات «ديرب نجم، وأبو كبير» المركزية، لمناقشة بعض احتياجات مرضى الكلى بالمحافظة، وخطة تدريب الفرق الطبية بأقسام الكلى، على المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي، لتفعيله خلال المرحلة المقبلة بمحافظة الشرقية، في إطار توجه الدولة لتطبيق منظومة التحول الرقمي، تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

آليات صرف أكياس الدم ومشتقاته مجانا

ناقش مسعود، خلال الاجتماع، آليات صرف أكياس الدم ومشتقاته مجانا للحالات المرضية والطارئة بأقسام الكلى الصناعية، وكذلك صرف الأدوية وفقا لقرار العلاج على نفقة الدولة، كما وجه بسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي بالمحافظة، وتدقيقها وتحديثها باستمرار، ومتابعة الحالة الصحية للمرضى، مع تنفيذ البرنامج التدريبي للفرق الطبية بوحدات الكلى الصناعية بالمحافظة، والبالغ عددها 36 وحدة بمختلف المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، التي تعمل بقوة 1001 ماكينة غسيل كلوي، لتقديم الخدمة لعدد 3105 مريض، من خلال 40366 جلسة شهريا، بخلاف مرضى الطوارئ.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق، هناك 3 عيادات للغسيل البريتوني، بمستشفيات ديرب نجم، وأولاد صقر، وبلبيس المركزية، وتفعيل 15 وحدة للغسيل الطارئ، وعدد 7 وحدات للغسيل الكلوي بالعنايات المركزة، ووحدة الغسيل المستمر البطيء CRRT بمستشفى الزقازيق العام، تمهيدا لتفعيل المشروع القومي بمحافظة الشرقية، فور ورود التعليمات من قبل وزارة الصحة والسكان.

التعاقد مع أطباء في التخصصات النادرة

واجتمع وكيل وزارة الصحة بمدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات «المستشفيات، والرعاية الحرجة والعاجلة، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والشئون المالية»، لمناقشة توفير القوى البشرية من الأطباء في التخصصات الطبية النادرة، والتعاقد مع الأطباء لسد العجز في أقسام العنايات المركزة وغيرها، موجها بضرورة تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بكل الأقسام الطبية بمستشفيات المحافظة.