«تعليم الشيوخ» تطالب بتحويل «الرعاية الصحية» التابعة لـ«الصحة» لهيئة اقتصادية

طالب النائب الدكتور نبيل دعبس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بتحويل هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة إلى هيئة اقتصادية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري و20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره، مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وقال دعبس، إنَّ تحويل هيئة الرعاية إلى هيئة الاقتصادية من شأنه أن يعمل العديد من المميزات، ومنها تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية، وكذلك وجود مرونة كبيرة للهيئة وهو ما يمنح الهيئة لاختيار العناصر المميزة للعمل بها وأن يكون هناك إدارة سليمة وجيدة لها وأن تكون في تنافس مع القطاع الخاص .

وطالب أيضًا بأن يكون هناك إدارة مميزة للهيئة وتدريب لكل الكوادر البشرية العاملة بها، وأن يكون هناك رقابة جيدة على تلك المنظومة، داعيا إلى أن يكون هناك إتاحة كبيرة للقطاع الخاص للعمل مع تلك المنظومة.

منح الفرصة للقطاع الخاص

وتابع: لابد من العمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بالعمل على إنشاء أي منشأة صحية، والمساعدة على ذلك لمنح الفرصة للقطاع الخاص، مطالبا بأن يكون هناك منظومة من أجل العمل على تلبية رغبة المريض في المكان الذي يرغب في المعالجة فيه وفي الطبيب المعالج له.

كما دعا إلى العمل على تسعير الخدمات المقدمة ووضع نظم وآلية للتسعير على غرار الفنادق، وكذلك وضع نظام لتسديد المطالبات والمستحقات المالية.