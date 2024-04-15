7 نصائح من «الصحة» لمرضى الجهاز التنفسي في مواجهة التقلبات الجوية

وجّهت وزارة الصحة والسكان، نصائح لمرضى الجهاز التنفسي والأمراض الصدرية، للتعامل مع التقلبات الجوية والرياح المثيرة للرمال والأتربة في فصل الربيع، خاصة الأطفال وكبار السن، في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد، من التقلبات الجوية المرتبطة بفصل الربيع، خاصة نشاط رياح الخماسين المثيرة للرمال والأتربة.

نصائح لمرضى الجهاز التنفسي

- الالتزام بالبقاء في المنزل أثناء نشاط الرياح المثيرة للأتربة.

- ارتداء الكمامة خارج المنزل لتجنب دخول الرمال والأتربة المثارة في الجو إلى الشعب الهوائية.

- استخدام البخاخات وفق الحالة الصحية للمريض قبل الخروج من المنزل بفترة كافية.

- اصطحاب الأدوية الخاصة بالحساسية مع المريض حال الخروج من المنزل.

- تناول كميات كافية من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

- إغلاق نوافذ المنزل لمنع دخول الغبار والأتربة.

- الجلوس في أماكن جيدة التهوية.