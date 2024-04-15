ما بطولة كرة القدم الدبلوماسية المقامة في مصر؟.. 30 فريقا و40 جنسية

نحو 30 يومًا، تفصل نادي الجزيرة عن استقبال النسخة السادسة لأكبر بطولة كرة قدم دبلوماسية لعام 2024، التي يشارك بها أعداد استثنائية من المنافسين على مستوى جميع الدول حول العالم، على أنّ تُقام على الأراضي المصرية بداية من 16 مايو، فما تفاصيلها؟

جمع الأشخاص من جنسيات وثقافات مختلفة معًا، أحد أهم أهداف هذا الحدث المنتظر، إذ تنطلق النسخة السادسة من بطولة كرة القدم الدبلوماسية 2024، بمشاركة 30 فريقًا من 40 جنسية مختلفة، ما يعد رقمًا غير مسبوق على مدار تاريخ تلك البطولة، في محاولة للوصول إلى أكبر عدد من المشاركين كل عام، لجمع الأشخاص في مجال واحد معًا.

البطولة تُقام على الملعب المركزي

«تقام البطولة على الملعب المركزي، وهو أحد أفضل وأقدم ملاعب النادي».. هكذا قال شريف سيف النصر رئيس نادي الجزيرة والأخ غير الشقيق للراحلة الفنانة شيرين سيف النصر، بتأكيد أنّ الحدث سيُقام هذا العام بنادي الجزيرة الرياضي فرع الزمالك، مثلما حدث في النسخة المنقضية.

وعن تفاصيل البطولة وتقسيم الفرق، أكد خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّ الفرق ستُقسم إلى 7 مجموعات، على النحو التالي:

المجموعة أ = 4 فرق المجموعة ب = 4 فرق المجموعة ج = 4 فرق المجموعة د = 4 فرق المجموعة E = 4 فرق المجموعة السادسة = 5 فرق المجموعة ز = 5 فرق

الفرق المتأهلة من المجموعات «F&G» هي 3 فرق بينما الباقي سيكون فريقين فقط يتنافسان في الذهاب إلى دور الـ16.

الفرق المشاركة في بطولة كرة القدم الدبلوماسية لعام 2024

1- وزارة الخارجية المصرية

2- ألمانيا

3- فرنسا

4- إيطاليا

5- المملكة المتحدة

6- ماليزيا

7- المجر

8- الدنمارك

9- اليابان

10- المفوضية

11- الهند

12- رومانيا وبلغاريا

13- منظمة الأغذية والزراعة

14- البنك الدولي

15- الاتحاد الأوروبي

16- باكستان

17- بولندا

18- النمسا وسويسرا

19- فنلندا

20- هولندا

21- المنظمة الدولية للهجرة

22- منظمة العمل الدولية

23- الأرجنتين

24- البرازيل

25- اسبانيا

26- كندا

27- الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك

28- طاجيكستان

29- السنغال

30- منتخب الأمم الستة

ومن المقرر أنّ يُعقد المؤتمر الصحفي في نادي الجزيرة، يوم 12 مايو الساعة 12 مساءً، على أنّ يتضمن الحدث كلمات افتتاحية قصيرة، وسحبًا لتحديد تقسيم الفرق إلى مجموعات من خلال السفراء، ويفتتح الحفل؛ السفير الألماني فرانك هارتمان وشريف سيف النصر.

ونظرًا للطلب الشعبي، جرى تقرير استضافة مباراة ودية في نهاية الحدث بين أكبر نجوم كرة القدم في مصر ضد أفضل لاعبي البطولة.