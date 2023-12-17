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فوج سياحي من أعضاء نادي الجزيرة يزور المعالم الأثرية في بني سويف

كتب:

عمرو رجب
11:17 ص | الأحد 17 ديسمبر 2023
فوج سياحي من أعضاء نادي الجزيرة يزور المعالم الأثرية في بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم، استقبالها، فوجا سياحيا ضم 34 من أعضاء نادي الجزيرة بالقاهرة، تفعيلاً لبروتوكول التعاون المُوقع بين المحافظة وشركة مصر للسياحة لتنظيم رحلات وبرامج سياحية، ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

برنامج اليوم الواحد

وأشارت المحافظة، في بيان صحفي، صادر عن إدارة الإعلام، إلى أن البرنامج السياحي، والذي أعدته وأشرفت على تنفيذه إدارة السياحة بالمحافظة، تضمن زيارة العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، والذي بدأ بمنطقة هرم وواحة ميدوم.

زيارة دير الأنبا أنطونيوس مركز ناصر

كما توجه الفوج لزيارة لدير الأنبا أنطونيوس مركز ناصر شمال بني سويف، والذي يعتبر قيمة دينية وتاريخية كبيرة، حيث استقبل الفوج بعض الآباء ورعاة الدير للإطلاع على القيمة التاريخية والدينية للدير، ثم استراحة لتناول وجبة الغذاء، تلاها تنظيم جولة نيلية للاستمتاع بالنيل والمناظر الطبيعية التي يمتاز بها الكورنيش والممشي السياحي ومشاهدة بعض الجزر النيلية والتي تعد تحفة فنية ومنظراً طبيعياً خلاباً، بجانب حضور عرض لفرقة الفنون الشعبية بنادي الإدارة المحلية، وتفقد معرض للحرف التراثية والمشغولات اليدوية أقامته إدارة الصناعات الحرفية بديوان عام المحافظة.

سعادة بين أعضاء الفوج السياحي 

و أعرب أعضاء النادي عن سعادتهم بزيارة المحافظة وما تتميز به بني سويف من جمال الطبيعة والشمس المشرقة وروعة منظر النيل والأديرة التاريخية، بالإضافة إلى حفاوة وحُسن الاستقبال والتيسيرات المقدمة لهم من قبل الجهاز التنفيذي، الأمر الذي سوف يشجعهم على تكرار الزيارة، ضمن برنامجهم السياحي لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة.

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