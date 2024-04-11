وفاة نجم كرة قدم أمريكي شهير.. اتهم بقتل زوجته والسطو المسلح ومحاكمته هزت العالم

توفى لاعب كرة القدم الأمريكي السابق أورينتال جيمس سيمبسون والمعروف بـ«أو جيه»، عن عمر يناهز 76 عامًا، وكان معروفًا بممارسة كرة القدم في الجامعة، قبل أن يصبح لاعبًا محترفًا بالدوري الأمريكي، لكن قصة حياته مثيرة أكثر من كونه لاعب كرة فقط.

وفارق «سيمبسون» الحياة بعد معاناة مع مرض السرطان، ونشرت عائلته في بيان قائلة إنه توفي مُحاطًا بأبنائه وأحفاده، بحسب شبكة «BBC» البريطانية.

قصة حياة «سيمبسون» المثيرة

قصة لاعب كرة القدم الأمريكي المثيرة بدأت منذ عام 1994، حين تم القبض عليه كمشتبه به في قتل زوجته السابقة نيكول براون وصديقها رون جولدمان، حيث تم العثور على الزوجين مطعونين خارج منزل الزوجة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وكان «سيمبسون» متهمًا مباشرًا في القضية.

وفي اليوم الذي كان من المقرر أن يسلم فيه نفسه، هرب «سيمبسون» بسيارته البيضاء من طراز فورد برونكو مع زميل سابق له، وطاردته الشرطة عبر منطقة لوس أنجلوس، واستحوذت المطاردة على اهتمام الجمهور في العالم، إذ تم بثها مباشرة عبر القنوات الإخبارية.

محاكمة القرن

وبعد القبض عليه، وأثناء الجلسة داخل المحكمة العليا في مدينة لوس أنجلوس والتي وصفت بـ«محاكمة القرن»، قال ممثلو الادعاء إن «سيمبسون» قُتل زوجته براون بدافع الغيرة، وتضمنت الأدلة اختبارات الدم والشعر والألياف، وفي واحدة من أكثر اللحظات التي لا تنسى في المُحاكمة، طلب المدعون منه ارتداء زوج من القفازات الملطخة بالدماء التي زُعم أنه تم العثور عليها في مكان الجريمة، لكن «سيمبسون» واجه صعوبة في ارتدائها، ليقول أحد المحلفين في ختام الجلسة حينها: «إذا لم يكن الأمر مناسبًا، فيجب عليكم تبرئته»، وكانت محاكمته محل اهتمام من العالم، إذ زعم العديد أن الشرطة اتهمته بسبب العنصرية خاصة وأن بشرته سوداء.

وفي النهاية انحازت هيئة المحلفين إلى «سيمبسون»، وتم إثبات برائته المثيرة للجدل، لكن الإثارة في حياته لم تنته عند تلك القضية وحسب، ففي عام 2008 حُكم عليه بالسجن لمدة 33 عامًا بتهمة السطو المسلح.

قضية جديدة

أُدين لاعب الكرة الأمريكي بالسطو المُسلح لاقتحام غرفة فندق في مدينة لاس فيجاس مع 4 شركاء آخرين، حيث احتجز اثنين من تُجار التذكارات الرياضية تحت تهديد السلاح وقام بسرقة أشياء تتعلق بكرة القدم، وتم اتهامه أيضًا بتنفيذ 12 عملية سطو مسلح، وحصل على إطلاق سراح مشروط بعد أن أمضى 9 سنوات في السجن.

أحد أفضل اللاعبين في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي

وقبل مشاكله القانونية والاتهامات العديدة التي طالته، كان «سيمبسون» محبوبًا ومعروفًا كرياضي وكان الوجه الدعائي للعديد من الشركات الكبرى، وكان لاعبًا في صفوف فريق بافالو بيلز في عام 1969، وأصبح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي.

وفي عام 1973، كان أول لاعب في اتحاد كرة القدم الأميركي يركض أكثر من 2000 ياردة في موسم واحد، واعتزل اللعب عام 1979 ليتحول بعدها إلى التمثيل وتقديم الإعلانات.