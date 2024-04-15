وظائف للمعلمين في مدارس النيل المصرية.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت مدارس النيل المصرية الدولية، بدء قبول طلبات التوظيف للمهنيين المؤهلين والمعلمين المتخصصين بفروع «أكتوبر، العبور، بورسعيد، المنيا، قنا، زايد، الشروق، الياسمين، الأندلس، السادات، دمياط الجديدة، أسيوط الجديدة، طيبة الأقصر الجديدة، أسوان الجديدة» للعام الدراسي 2024-2025.

وظائف للمعلمين بمدارس النيل

وأكدت مدارس النيل المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ التقديم والاطلاع على متطلبات الوظائف للمهنيين المؤهلين والمعلمين عبر الرابط.

وأضافت مدارس النيل، أنّه يمكن إطلاع الراغبين في التقديم على الوظائف المتاحة ومتطلباتها عبر الرابط.