وزير التعليم يكرم الطلاب الأوائل في مدارس النيل المصرية الدولية (صور) 

كرّم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب الأوائل بمدارس النيل المصرية الدولية للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2022- 2023، موجهاً نصيحته لهم بإحداث التطور والرقي المنشود واكتساب مهارات التفكير، والبحث، والإبداع، وأن يسمو بوطنهم العزيز.

وقدّم الوزير للطلاب الأوائل شهادة تقدير، تحفيزا لهم على مواصلة التفوق العلمى، وأن يكونوا قدوة لزملائهم فى المراحل التعليمية المختلفة.

أسماء الطلاب الأوائل

وحصل على المركز الأول الطالب عمر مصطفى عبد الغفار الغريب من مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة، والمركز الثاني الطالب علي مصطفى عبدالمنعم جمعة بمحافظة المنيا، والمركز الثالث الطالبة مريم رامي محمد سعيد بالعبور بمحافظة القليوبية، وحصلت على المركز الرابع الطالبة جومانا حسين علي محمد بأكتوبر محافظة الجيزة، والمركز الخامس الطالبة ملك خالد محمد بدر الدين بمحافظة المنيا.

شهادتان من مدارس النيل المصرية

يذكر، أن طلاب مدارس النيل المصرية يحصلون على شهادتين تصدرهما جامعة كامبريدج البريطانية باعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأولى بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي وهي شهادة النيل الإعدادية الدولية، والثانية بعد انتهاء التعليم ما قبل الجامعي في نهاية الصف الثاني عشر، أو الصف الحادى عشر (شرط استكمال متطلبات القبول)، والتي تؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات في مصر والخارج.

والمناهج بهذه المدارس يتم مراجعتها من قبل مستشارين مصريين وأجانب، فضلًا عن تأهيل المعلمين بالمدارس بشكل دوري ومستمر عن طريق جامعة كامبريدج وكذلك أساتذة جامعيين ومتخصصين في العملية التعليمية، للحصول على أعلى جودة تعليمية ممكنة.