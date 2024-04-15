ما مصير الرضيع حال سجن والدته؟.. انتقال الحضانة لأقارب الوالدين في هذه الحالة

في بعض الأحيان قد ترتكب سيدة إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات؛ سواء كانت جنحة أو جناية؛ ما يجعلها عرضة إلى دخول السجن، لذا نشرح في السطور التالية، كيف يعامل القانون الطفل الرضيع حال سجن والدته؟

إقامة الطفل في حضّانة السجن

وقال أيمن محفوظ المحامي، إنه في حالة ارتكاب إحدى السيدات أي جريمة وإيداعها السجن، وكانت قد وضعت طفلًا رضيعًا، فإن لها أنّ تصطحب هذا الطفل معها لكنه لن يقيم معها في نفس الزنزانة، وإنما سيقيم في حضّانة السجن حتى يبلغ عمر 4 سنوات.

انتقال الحضانة لأقارب الوالدين

وأضاف «محفوظ» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حالة عدم رغبة الأم اصطحاب الطفل داخل السجن، فإن الحضانة تنتقل إلى والدة الأم، وإن رفضت، فوالدة الأب، ثم الأخوات الشقيقات، فالأخوات للأب، فابنة الأخت الشقيقة، فابنة الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فابنة الأخت للأب، ثم ابنة الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم والأب بالترتيب المذكور.

وأشار المحامي إلى أنه إذا لم يحتضن الرضيع، أحد من أقارب والده أو والدته، فإنه يودع في دور رعاية حتى يبلغ السن القانونية التي تمكنه من أداء شؤونه بنفسه.