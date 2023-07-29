شروط ترخيص دور رعاية للأطفال أو المسنين.. إليك التفاصيل

دور رعاية المسنين والأطفال من أنشطة العمل الأهلي المهمة، ولابد من الحرص على تنظيمها بالشكل السليم، بهدف ضمان حماية تلك الفئة، بالتالي لابد من أن يكون إنشاء تلك الدور بتصريح رسمي من الجهة المعنية بذلك، والتأكد من أنها توافي الشروط ومناسبة لهذا الشأن.

دور رعاية مسنين وأطفال دون ترخيص

قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون ممارسة العمل الأهلي يحظر إنشاء دور إيواء الأطفال والمسنين بدون تصريح من الجهة المعنية، وللحصول على الترخيص لابد أن تكون الدار مناسبة لهذ النشاط، وتمثل مصدرا آمنا لتلك الفئة المستفيدة منها.

وأوضح «لبيب»، أن من أهم شروط ترخيص دور رعاية الأطفال أو المسنين، أن تفتح الجمعية أو الدار حسابا بنكيا، ولكن لابد أن يكون هذا البنك خاضعا لرقابة البنك المركزي، وذلك وفقا للمادة رقم 10 من القانون، ولابد من الحرص أن تكون كل الأموال التي تستقبلها الدار عن طريق هذا الحساب، خاصة فقط بأغراض المؤسسة.

حسابات بنكية للدار

ولفت «لبيب» إلى أنه وفقا لقانون ممارسة العمل الأهلي، في حال زاد مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها عن 5 ملايين جنيه، يحق لها أن تفتح حسابات أخرى في بنوك أخرى، بعد الحصول على موافقة رسمية من الجهة الإدارية، وحظر الخبير القانوني من أن تغير المؤسسة نشاطها.