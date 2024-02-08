الأب في المرتبة الثانية.. قانون الأحوال الشخصية الجديد يعيد ترتيب حضانة الطفل

يعتبر قانون الأحوال الشخصية واحدا من القوانين التي تهم العديد من المواطنين، نظرًا لكونه يعمل على تنظيم الكثير من الأمور الحياتية، إذ احتوى القانون الجديد على العديد من الأمور التي تهم المواطنين، وتطرق للعدد من الإشكاليات التي تهم الكثيرين وعمل على تنظيمها.

الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد

وقالت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء ليحمي مصلحة الطفل في المقام الأول، ومن أهم الأمور التي وردت في هذا القانون هي مسألة الحضانة، إذ عمل على ترتيب الحضانة بشكل يحافظ على سلامة وراحة الطفل.

وأوضحت أنَّ قانون الأحوال الشخصية الجديد، وضع الأب في المرتبة الثانية في ترتيب الحضانة، بعد الأم مباشرة، وهو ما يختلف عن الترتيب في القانون القديم، ووجود الاب في المرتبة الثانية يحافظ على السلام النفسي للطفل واستقراره.

قانون الأحوال الشخصية

ولفتت إلى أنَّ ترتيب حضانة الطفل في القانون القديم بعد الأم، تأتي أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم، ثم أخت الأب، قم الخالات للأم، قم الخالات للأب، والجدير بالذكر أن الحضانة يتم نقلها من الأم في حال أنه تم ثبوت غير صالحيتها لتكون حاضنة للطفل.