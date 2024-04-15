رعب في كنيسة أسترالية بعد تعرض أسقف للطعن خلال القداس

تعرض الأسقف مار ماري إيمانويل، في كنيسة الراعي الصالح الآشورية في واكيلي بأستراليا لحادث طعن، إذ اقترب منه رجل عند المذبح وطعن رأسه عدة مرات، ثم طعن عدد من الحضور في محاولته للفرار خلال صلاة القداس الإلهي الذي كان يذاع في بث مباشر، وفقا لصحيفة «ذا جاريان» البريطانية.

وأفادت صحيفة «ذا صن»، بأن إيمانويل نقل إلى المستشفى، فيما اعتقلت الشرطة أحد المشتبه بهم، وظهرت في وقت لاحق صورة المهاجم وهو يبتسم للكاميرا بينما كان جالسا على أرضية الكنيسة الآشورية، وفقا لـ«ذا صن».

الإسعاف توضح الإصابات في حادث كنيسة إستراليا

وحضر ضباط شرطة فيرفيلد إلى الكنيسة الواقعة في منطقة واكيلي، بعد ورود تقارير عن تعرض عدد من الأشخاص للطعن، فيما ألقت الشرطة القبض على رجل مشتبه فيه.

ويعاني المصابون من إصابات غير خطيرة، ويتلقون العلاج من قبل مسعفي سيارات الإسعاف في نيو ساوث ويلز، وقالت متحدث إسعاف نيو ساوث ويلز إنه أرسل العديد من المسعفين إلى مكان الحادث، كما عالج المسعفون في رجل في الخمسينات من عمره من جروح متعددة قبل نقله إلى مستشفى ليفربول، كما عولج رجل في الثلاثينيات من عمره من تمزقات ونقل إلى المستشفى، وأيضا رجل في العشرينات من عمره من جرح في يده، بينما عولج رجل في الستينات من عمره من تمزق في ذراعه في مكان الحادث، وفقا لـ«ذا جارديان».

مقتل 6 أشخاص في مول تجاري قبل أيام من حادث الطعن

وأفادت صحيفة «ذا صن»، بأن الحادث يأتي بعد أيام قليلة من مقتل 6 أشخاص جراء حادث طعن في هجوم مروع بمركز تجاري في المدينة، فيما احتشدت حشود غاضبة في الشوارع خارج الكنيسة بعد الهجوم، وورد أنهم دعوا إلى «قطع أصابع» المشتبه به.