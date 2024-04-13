رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«القاهرة الإخبارية»: الشرطة الأسترالية تعلن حادث طعن في سيدني

كتب:

يارا أشرف
09:34 ص | السبت 13 أبريل 2024
الشرطة الأسترالية - صورة أرشيفية

الشرطة الأسترالية - صورة أرشيفية

أعلنت الشرطة الأسترالية، حادث طعن في سيدني، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية». 

اقرأ المزيد:

الشرطة الأسترالية تعدم سيارة بقيمة 20 ألف دولار بسبب السرعة (فيديو)

متظاهرون ضد قيود كورونا يهاجمون الشرطة الأسترالية (فيديو)

الرفق بالحيوان.. الشرطة الأسترالية توقف حركة السير من أجل ثعبان (فيديو)

9 معلومات عن مستشار الشرطة الأسترالية: شاب مصري خريج «حقوق القاهرة»
بقلم يارا أشرف