«القاهرة الإخبارية»: الشرطة الأسترالية تعلن حادث طعن في سيدني كتب: يارا أشرف 09:34 ص | السبت 13 أبريل 2024 الشرطة الأسترالية - صورة أرشيفية أعلنت الشرطة الأسترالية، حادث طعن في سيدني، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الشرطة الأسترالية تعدم سيارة بقيمة 20 ألف دولار بسبب السرعة (فيديو) متظاهرون ضد قيود كورونا يهاجمون الشرطة الأسترالية (فيديو) الرفق بالحيوان.. الشرطة الأسترالية توقف حركة السير من أجل ثعبان (فيديو) 9 معلومات عن مستشار الشرطة الأسترالية: شاب مصري خريج «حقوق القاهرة» الشرطة الأسترالية سيدني القاهرة الإخبارية بقلم يارا أشرف