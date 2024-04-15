«سي إن إن» تكشف الرد الإسرائيلي بعد الضربة الإيرانية.. خيارات عسكرية ودبلوماسية

يواصل مجلس الحرب الإسرائيلي نقاشاته بشأن الرد على الهجوم الإيراني الذي وقع أمس الأول ضد إسرائيل، وتوقيت الرد على الهجوم، بحسب مسؤولين أمريكيين مطلعين على النقاشات، أكدوا لشبكة «CNN» الأمريكية، أن إسرائيل تصر على الرد.

وقال المسؤولون، إن مجلس الحرب الإسرائيلي مصمم على الرد على الهجوم الإيراني، لكن النقاش يستمر حول التوقيت ونطاق الرد فقط، كما تدرس الحكومة الإسرائيلية أيضًا، خيارات دبلوماسية لزيادة عزلة إيران.

بيني جانتس، عضو مجلس الحرب، قال خلال المناقشات، إن تأخر إسرائيل في الرد على الهجوم الإيراني، سيؤدي بدوره إلى صعوبة حشد الدعم الدولي فيما يتعلق بالهجوم، في وقت تحذر فيه واشنطن من الرد الإسرائيلي.

خيارات الرد الإسرائيلي

من بين الخيارات العسكرية التي ناقشها مجلس الحرب، شن هجوم على منشأة إيرانية، من شأنه أن يبعث برسالة، لكنه سيتجنب في وقوع إصابات، لكن المسؤولين الإسرائيليين قالوا إن ذلك سيكون صعبًا.

إيران شنت هجومًا ضد إسرائيل

كانت إيران شنت هجومًا كبيرًا على إسرائيل مساء السبت الماضي، بأكثر من 250 صاروخًا ومسيرة، استغرق ساعات قليلة، وكان ذلك ردًا على استهداف إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق، ومقتل مسؤول إيراني بارز.