كيف أثر هجوم إيران ضد إسرائيل على شركات الطيران العالمية؟

توثر الأزمات الجيوسياسية بشكل كبير على العديد من القطاعات الاقتصادية وغيرها، ومن أبرز القطاعات التي تأثرت من تصاعد الأزمات بين إيران وإسرائيل كان قطاع الطيران في العديد من الدول.

وذكر موقع «إنفيستينج» في تقرير له، أن هناك عددا كبيرا من شركات الطيران في العالم من اضطرابات كبيرة نتيجة الهجوم الإيراني على إسرائيل بطائرات بدون طيار، مما أدى إلى أكبر اضطراب في قطاع الطيران منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

الهجوم الإيراني يجبر شركات الطيران على تغيير اتجاهها

وأجبر الصراع ما لا يقل عن 12 شركة طيران، بما في ذلك كانتاس، ولوفتهانزا والخطوط الجوية المتحدة، والخطوط الجوية الهندية، على إلغاء أو تغيير رحلاتها خلال اليومين الماضيين، وقد أصيبت صناعة الطيران بحالة من الفوضى، حيث اضطرت شركات الطيران إلى التنقل في ممر متقلص بين أوروبا وآسيا.

وذكر مارك زي، مؤسس شركة OPSGROUP، أن القطاع لم يشهد مثل هذا التتابع السريع لإغلاق المجال الجوي منذ هجمات 11 سبتمبر، مما تسبب في ارتباك واسع النطاق.

تركيا ومصر والسعودية بدائل شركات الطيران للبعد عن الهجمات

ولم تكن هذه الأزمة التي عانى منها قطاع الطيران بسبب الأزمات الجيوسياسية، حيث واجه القطاع قيودًا بسبب الصراع بين غزة وإسرائيل والحرب بين روسيا وأوكرانيا، ومع تعرض المجال الجوي الإيراني، وهو مسار مشترك للرحلات الجوية بين أوروبا وآسيا، اتجهت شركات الطيران للجوء لبدائل محدودة عبر تركيا أو مصر والمملكة العربية السعودية.

وكانت إسرائيل قد أغلقت مجالها الجوي يوم السبت ولكنها أعادت فتحه صباح الأحد، في حين استأنفت الأردن والعراق ولبنان أيضًا الرحلات الجوية فوق أراضيها، كما أعلنت شركات الطيران الكبرى في الشرق الأوسط مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران يوم الأحد أنها ستستأنف عملياتها في المنطقة بعد أن كانت قد ألغت أو غيرت مسار بعض الرحلات الجوية.