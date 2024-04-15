أمريكا: تدمير 80 مسيرة و6 صواريخ باليستية أطلقت من إيران واليمن باتجاه إسرائيل

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تدمير أكثر من 80 مسيرة و6 صواريخ باليستية أطلقت من إيران واليمن باتجاه إسرائيل.

كما أعلن الجيش الأمريكي عن سقوط 7 مسيرات وتدمير صاروخ باليستي في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن قبل إطلاقها، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.