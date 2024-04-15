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دراما المتحدة

المستشفى الجوي التخصصي يستضيف خبيرا عالميا في جراحات الأذن الوسطى

كتب:

محمد مجدي
03:31 م | الإثنين 15 أبريل 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

يستضيف المستشفى الجوي التخصصي، الدكتور روبرت فينيست استشاري وخبير جراحات الأذن الوسطى وتقويم عظمة الركاب وتأهيل السمع بمركز الأذن جان كاووس بفرنسا، في الفترة من 8 وحتى 12 مايو المقبل.

وتستقبل العيادات التحضيرية الحالات التي ترغب في العرض على الخبير.

- يوم السبت من الساعة 3 عصرا وحتى 5 عصرا

- يوم الأحد من الساعة 9 صباحا وحتى 5 عصرا

- يوم الأربعاء من الساعة 9 صباحا وحتى 5 عصرا

- يوم الخميس من الساعة 8 مساء حتى 10 مساء

الاستعلام على رقم تليفون: 19448 – 01001475631 – 01270002632.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.