المستشفى الجوي التخصصي يستضيف خبيرا عالميا في جراحات الأذن الوسطى

يستضيف المستشفى الجوي التخصصي، الدكتور روبرت فينيست استشاري وخبير جراحات الأذن الوسطى وتقويم عظمة الركاب وتأهيل السمع بمركز الأذن جان كاووس بفرنسا، في الفترة من 8 وحتى 12 مايو المقبل.

وتستقبل العيادات التحضيرية الحالات التي ترغب في العرض على الخبير.

- يوم السبت من الساعة 3 عصرا وحتى 5 عصرا

- يوم الأحد من الساعة 9 صباحا وحتى 5 عصرا

- يوم الأربعاء من الساعة 9 صباحا وحتى 5 عصرا

- يوم الخميس من الساعة 8 مساء حتى 10 مساء

الاستعلام على رقم تليفون: 19448 – 01001475631 – 01270002632.