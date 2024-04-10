القوات المسلحة تُقدم «هدية الرئيس» لأسر الشهداء في المحافظات

شاركت القوات المسلحة أسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، تحت شعار «مصر مبتنساش شهيد».

وأكدت القوات المسلحة، خلال زيارات لأسر الشهداء في منازلهم، أن الدولة المصرية حريصة على التواجد مع الأسر، ودعم أبناء أسر الشهداء، باعتبارهم «ولاد كل المصريين».

وحرصت القوات المسلحة على تقديم «هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي» لأسر شهداء القوات المسلحة، في مختلف محافظات الجمهورية.

وحرص أسر الشهداء على توجيه الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللقوات المسلحة المصرية الباسلة على تلك الهدايا، والرعاية الكاملة التي توليها الدولة المصرية لهم.