أول ظهور للمتهم في واقعة حبيبة الشماع.. «أمسك مصحفا بيديه»

ظهر المتهم في واقعة المجني عليها حبيبة الشماع، في أولى جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار عاطف رزق، ممسكا في يديه مصحف ومرتديا ملابس السجن البيضاء.

وجاء في أمر إحالة القضية، أنّ المتهم حاول خطف المجني عليها وإبعادها عن أعين المارة، ما أثار الرعب في نفسها ودفعها إلى إلقاء نفسها من السيارة، وتسبب في إصابتها بنزيف في المخ ودخولها في غيبوبة أسفرت عن وفاتها.

وبسؤال الشاهد في القضية أثناء تحقيقات النيابة العامة، أكد أنّه رأى المجني عليها أثناء قيادته على طريق السويس الصحراوي تُلقي بنفسها من السيارة، ما دفعه للركض نحوها محاولًا إسعافها ولكنه فشل، وأثناء ذلك أفادت بأنّ السائق حاول خطفها ما دفعها لإلقاء نفسها من السيارة.

وبإجراء التحريات تم القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية حياله وأمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات.