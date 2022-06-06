تحقيقات واقعة محطة قليوب: إصابة المجني عليه سطحية والمتهم مهتز نفسيا

كشفت التحقيقات في واقعة محاولة شاب ذبح آخر في قطار «منوف - القاهرة» بمحطة قطارات قليوب، مساء أمس، أن المتهم مهتز نفسيا ويهذي بكلمات غير مفهومة، وأنه هاجم المجني حسن محمد حسن، 19 عاما، إثر إصابته بنوبة هياج داخل القطار.

إصابة المجني عليه سطحية

وكشفت التحقيقات، أن إصابة المجني عليه عبارة عن جرح سطحي بالجانب الأيمن من الرقبة، وجرح صغير بجوار الأذن، وتم نقله لمستشفى معهد ناصر وإجراء جراحة تجميل له وغادر المستشفي بحالة جيدة مع أسرته إلى محافظة المنوفية، حيث يقيم هناك.

وأشارت التحقيقات إلى أن المصاب وقت إصابته كان متوجها من منوف لمقر إقامة مؤقتة خاص بالعمل في منطقة بيجام بشبرا الخيمة، وتلقت جهات التحقيق تقريرا يفيد بتحسن حالته.

التحفظ علي المتهم في واقعة محطة قليوب

وتحفظت أجهزة الأمن بالقليوبية وجهات التحقيق على المتهم، للاستعلام عن حالته النفسية والعصبية وتحديد هويته، حيث لم يكن يحمل أي إثبات هوية، وكان يردد كلمات غير مفهومة، وظهرت عليه علامات عدم الاتزان النفسي.

وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث في الواقعة وسؤال شهود العيان، وكذلك الاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله.

تفاصيل واقعة محطة قليوب

كانت محطة قطار قليوب شهدت أمس مهاجمة شاب لآخر وإصابته بجرح في الرقبة ومحاولة الهرب، وتمكن الأهالي ورجال الشرطة بالمحطة من ضبط المتهم والتحفظ عليه واستجوابه.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، ونُقل الشاب المصاب للمستشفى لإسعافه، وطلبت جهات التحقيق الاستعلام عن حالته.