مايا مرسي: المجتمع يساعد الجاني في واقعة التحرش ويقتل المجني عليها

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه يجب على الأسرة المصرية ألا تهدر كرامة الفتاة أمام البنين وتوعي النشء على احترام حقوق الفتيات، حتى نستطيع التخلص من النظرة السلبية التي تعاقب الفتاة التي تعرضت للتحرش وقدمت بلاغ من أجل حصولها على حقها.

وأضافت أنه "رغم أن الفتاة مجني عليها إلا أن المجتمع تجده يقول هى كانت لابسة إيه، وتجمع مبررات للجاني وبذلك المجتمع قتل الفتاة وهي حية".

وتابعت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المجتمع المصري عليه أن يشجع الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش على تقديم بلاغات رسمية، من أجل حماية حقوقهن الخاصة، والتخلص من التعامل السلبي في مثل هذه الوقائع والجرائم البشعة.

واستكملت "أنا بتصدم بأن ردة الفعل من المجتمع بتكون إيه اللى وداها هناك، هي كانت لابسة إيه، وغير ذلك من الأمور التي تجعل الذئب البشرى يفلت من العقاب".