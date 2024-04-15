10 مميزات يضمنها قانون رعاية حقوق المسنين.. مساعدة شهرية ورعاية صحية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، على قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، بعد موافقة مجلس النواب عليه، لرعاية حقوق المسنين وضمان حصولهم على جميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والترفيهية وغيرها، بالإضافة إلى الحقوق الواردة في المواثيق الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان.

قانون رعاية حقوق المسنين

وعرف قانون رعاية حقوق المسنين الشخص المسن، على أنه كل مسن تعدى عمره الـ65 عامًا، ولم يعد قادرًا على سد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة، وفيما يلي بعض المميزات التي يوفرها القانون لهم:

- إعفاء المسن الأولى بالرعاية من تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.

-إنشاء صندوق لرعاية المسنين.

-إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة.

- إدراج حقوق واحتياجات المسنين الأولي بالرعاية في برامج وسياسات مكافحة الفقر.

- الحصول على مساعدة ضمان شهري.

خدمات قانون رعاية حقوق المسنين

- إتاحة خدمة توصيل المعاش حسب الأحوال.

- توفير الرعاية العلاجية الجديدة، وفقا لقانون التأمين الصحي.

- إلزام المستشفيات والمراكز الطبية بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمسن.

- يشجع قانون رعاية حقوق المسنين إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم.

- إعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح، وبعض المتاحف والمواقع الأثرية.