«العمل»: 15 مايو آخر موعد لتقديم طلبات الاستثناء من الحد الأدنى للأجور

أعلنت وزارة العمل، عبر كتاب دوري أصدرته اليوم برقم 10 لسنة 2024، آخر موعد لتقديم منشآت القطاع الخاص المتعثرة التي لا تستطيع الالتزام بصرف مرتبات بالحد الأدنى للأجور وقدره 6 آلاف جنيه، الذي حدده المجلس الأعلى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد.

آخر موعد لتقديم طلبات الاستثناء من الحد الأدنى للأجور

كشف الكتاب الدوري، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن 15 مايو 2024 آخر موعد لتقديم طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بسبب التعثر المادي الذي تواجهه هذه المنشآت.

وأوضح الكتاب الدوري، أن تقديم الطلبات يكون من خلال الاتحادات التابعة لها هذه الجهات طالبة الاستثناء، لافتا إلى أن منشآت القطاع الخاص التي لم تتقدم بالطلبات حتى يوم 15 مايو، يعني أنها توافق على تطبيق قرار المجلس الأعلى للأجور، بزيادة الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه راتبا شهريا للعاملين لديها.

التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور

شدد الكتاب الدوري على مديري مديريات العمل ومفتشي العمل بالمحافظات، بالالتزام بما تضمنه الكتاب الدوري من أحكام والعمل بمقتضاه، ومتابعة التزام المنشآت به بكل دقة، مع مراعاة ظروف المنشآت التي تقدمت بطلب الاستثناء لحين البت فيها.

كما شدد الكتاب على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المنشآت التي تخالف قرار المجلس الأعلى للأجور، طبقا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصا.