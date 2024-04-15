‎الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. موعد تطبيق الـ6000 جنيه

ينتظر العاملون في القطاع الخاص، حلول موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، والمقرر أن يكون بداية من شهر مايو 2024، وذلك بعد أن قرر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه الأخير، رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه.

قرار المجلس القومي للأجور

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، تفاصيل قرار المجلس القومي للأجور، برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص

قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه يوم الأحد 7 أبريل 2024، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه.

زيادات الحد الأدنى للأجور السابقة

جاءت أول زيادة للحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، ثم جاءت الزيادة الثانية في يناير 2023 إلى 2700 جنيه، وفي يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، وفي يناير الماضي إلى 3500 جنيه، ثم إلى 6000 جنيه.