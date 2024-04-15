خبير علاقات دولية: انضمام فنلندا لـ«الناتو» من أكبر الخسائر الاستراتيجية لروسيا

قال الدكتور حسام البقيعي، خبير العلاقات الدولية، إنّ موافقة الاتحاد الأوروبي على انضمام فنلندا لحلف الناتو، تعتبر موافقة لتكون جزءًا من الهياكل السياسية والأمنية والعسكرية للحلف الأطلسي، لافتا إلى أن هذه النقطة سيتم مناقشتها في قمة واشنطن القادمة لحلف الناتو، وسيتم الموافقة عليها بعد تنفيذ التوصيات الملائمة.

انضمام فنلندا لحلف الناتو

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحويزي، ببرنامج «مطروح للنقاش»، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه تم تحديث قاعدة ميكيلي في فنلندا والتي تبعد عن روسيا 177 كيلومترا، لتكون مقر إقامة للقوات البرية في الحلف الأطلنطي بالشمال الأوروبي.

انضمام فنلندا للناتو أخطر من أوكرانيا

وأكد أن انضمام فنلندا لحلف الناتو يعد من أكبر الخسائر الاستراتيجية لروسيا، حيث تعتبر أطول الدول الأوروبية حدودًا مع روسيا تصل إلى 1300 كيلومتر مربع، وهذه إحدى نتائج الجيواستراتيجية للحرب الروسية الأوكرانية، وانضمام فنلندا من الممكن أن يكون أخطر من انضمام أوكرانيا نفسها للاتحاد الأوروبي.