روسيا تنشر أحدث مدافع هاوتزر بالقرب من حدود فنلندا

قال رئيس تكتل دفاع دولة روستيك في تصريحات نشرت يوم الأربعاء، إن روسيا ستنشر قريبا أحدث مدافع هاوتزر في منطقتها العسكرية الشمالية المتاخمة لفنلندا والنرويج، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

اختبارات وحدات المدفعية الذاتية

وقال سيرجي تشيميزوف، رئيس روستيك، لوكالة الأنباء الروسية الحكومية في مقابلة، إن اختبار وحدات المدفعية الذاتية الدفع الجديدة للتحالف-SV قد اكتمل وبدأ إنتاجها الضخم بالفعل.

وأضاف تشيميزوف أنه سيتم تسليم الدفعة التجريبية الأولى بحلول نهاية عام 2023.

وأشار إلى أن «أعتقد أنهم سيظهرون هناك (في المنطقة العسكرية الشمالية) قريبا، لأن مدافع الهاوتزر من هذه الفئة ضرورية لتوفير ميزة على نماذج المدفعية الغربية من حيث مدى الرماية».

نشر مدافع هاوتزر

وفي عام 2021، غير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وضع الأسطول الشمالي الروسي الذي كانت منطقة مسؤوليته بشكل رئيسي القطب الشمالي الروسي، إلى المنطقة العسكرية الشمالية، ودمج فيها أيضًا منطقة مورمانسك، التي تشترك في الحدود مع فنلندا والنرويج.

ومنذ شن الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، اتهمت موسكو «الغرب الجماعي» بشن حرب بالوكالة مع روسيا وحذرت من أن موسكو ستحشد قواتها على حدودها الغربية بعد انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة..

وفي وقت سابق من ديسمبر، ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية أنه تم بالفعل نشر مدافع هاوتزر واحدة تابعة للتحالف-SV على خط المواجهة في أوكرانيا.

وتم تجهيز مدافع الهاوتزر، التي يصل مداها إلى 70 كيلومترًا (44 ميلًا)، بمدفع 2A88 حديث من عيار 152 ملم بمعدل إطلاق يزيد عن 10 طلقات في الدقيقة، بالإضافة إلى نظام حديث لأتمتة عمليات توجيه البندقية واختيار الهدف والملاحة، وفقًا لـ TASS.