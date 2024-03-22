دول تتراجع عن قرار سحب تمويل الأونروا.. من بينها فنلندا 

استأنفت عدة دول تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بعد وقفها إثر زعم الاحتلال أن موظفين تابعين لها شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، كما من المنتظر انضمام فنلندا إلى هذه الدول.

قائمة الدول التي استأنفت تمويل الأونروا

فنلندا

أعلن وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، اليوم، إن بلاده قررت استأنفت تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لكنه لم يحدد موعد استئناف التمويل.

أستراليا

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في 15 مارس استئناف تمويل الأونروا، بعد نحو شهرين تقريبا من تعليق التمويل، موضحين تشاورهم مع الأونروا والدول المانحة الأخرى من أجل وضع ضمانات إضافية مرضية.

السويد

وأعلنت السويد في 9 مارس استئناف مساعدتها لـ«الأونروا» بعد ضمانات لتحقيقات إضافية بشأن إنفاق الوكالة وطواقمها، إذ خصصت 400 مليون كرتونة للأونروا لعام 2024، وتعلق القرار بدفعة أولى قدرها 200 مليون كرتونة.

كندا

وفي الشهر الجاري أيضا أعلنت كندا استئناف تمويل «أونروا» بعد أكثر من شهر على تعليقه، وأفاد وزير التنمية الدولية أحمد حسين استئناف كندا تمويل الأونروا، بسبب الوضع الإنساني الكارثي على الأرض.

الاتحاد الأوروبي

وسددت المفوضية الأوروبية في 2 مارس 50 مليون يورو نحو 54 مليون دولار إلى «الأونروا» فيما أجلت سداد 32 مليون يورو.

جدير بالذكر أن فنلندا ونحو 12 أخرى علقت تمويلها للوكالة في يناير الماضي بعد اتهامات من دولة الاحتلال بأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.