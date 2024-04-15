تسبب سقوطه في إلغاء مباراة روما وأودنيزي.. معلومات عن الإيفواري إيفان نديكا

رغم سقوطه الذي جعل الجميع يصاب بالقلق، وأدى إلى إنهاء مباراة في الدوري الإيطالي بين روما وأودينيزي في الدقيقة 71، إلا أن نادي روما الإيطالي أعلن اليوم تحسن حالة لاعبة الإيفواري إيفان نديكا، بعد إصابته بذبحة صدرية.

وذكر روما الإيطالي فى بيان نشره عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، أن الفريق زار مدافعه في المستشفى، وبدا عليه التحسن، لكن سيبقى تحت الملاحظة لفترة، حتى يتم الاطمئنان على صحته، وفي التقرير التالي، أبرز المعلومات عن إيفان نديكا، لاعب المنتخب الإيفواري.

معلومات عن إيفان نديكا لاعب المنتخب الإيفواري

فاز ببطولة الأمم الإفريقية الأخيرة عام 2023 مع منتخب الساحل العاج يبلغ من العمر 24 عامًا لديه الجنسية الفرنسية وهو إيفواري الأصل طوله 192 سم ويلعب بالقدم اليسرى خرج محمولاً على نقالة بعد سقوطه على ظهره قبل 18 دقيقة من نهاية لقاء روما وأودينيزي شارك مع المنتخب الفرنسي للشباب حتى عام 2019 لكنه قرر تمثيل المنتخب الإيفواري لعب في فرانكفورت الألماني من 2018 وحتى 2023

وفي أحدث بيان لنادي روما الإيطالي عن الحالة الصحية للاعب إيفان نديكا، أكد أنه جرى إجراء فحوصات على القلب من المستويين الأول والثاني، ومن حسن الحظ جاءت سلبية، والأطباء أكدوا أن ما حدث مجرد ذبحة صدرية، بالإضافة إلى تجمع هواء داخل الرئة اليسرى.