آخر تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت.. متى يعود إلى الملاعب؟

رحلة تخطت الـ24 يومًا، مر خلالها اللاعب أحمد رفعت على المراحل كافة، بداية بالتوقف الكامل للقلب ثم العودة إلى الحياة بمعجزة طبية، إلى تخطي مرحلة الخطر ومواصلة محاولات إنهاء آثار الأزمة الصحية القاسية التي تعرض لها، ورغم خروجه من العناية المركزة ووضعه بغرفة عادية في المستشفى، إلا أن هناك حالة من الترقب، بسبب أزمة صحية لاتزال قيد المتابعة.. فماذا ينتظر لاعب مودرن فيوتشر بعد الخروج المرتقب من المستشفى؟

ماذا ينتظر أحمد رفعت بعد الخروج المرتقب من المستشفى؟

جميع الوظائف الحيوية في جسم أحمد رفعت عادت للعمل بصورة طبيبعة بشكل كبير، وفقًا لحديث الأطباء المشرفين على حالته، لكن لايزال هناك أزمة لاتزال تؤرق الأطباء، في ظل عدم تحسن وظائف الكلى بشكل كامل، ما بدوره يقف عائقًا أمام محاولات اكتشاف سبب الأزمة من البداية، بحسب مصدر مقرب من لاعب مودرن فيوتشر، في حديثه لـ«الوطن».

مفاجأة جديدة في رحلة علاج أحمد رفعت

أحمد رفعت سيكون في منزله خلال الأيام المقبلة، لكن ذلك لن تكون الخطوة الأخيرة قبل إعلان عودته لممارسة حياته بشكل طبيعي، إذ ينتظر الأطباء تحسن وظائف الكلى بشكل كامل، من أجل بدء الفحوصات الطبية اللازمة، للوصول إلى السبب الرئيسي الذي أدى إلى هذه الأزمة ومحاولة علاجه من أجل تفادي حدوثها مرة أخرى.

«لايزال الأطباء يحاولون علاج الأعراض والأزمات المترتبة على الأزمة لكنها ليست النهاية».. هكذا أكد مصدر مقرب من اللاعب، أثناء حديثه عن الحالة الصحية، في إشارة إلى أن جميع المراحل التي مر بها أحمد رفعت في الفترة الماضية، كانت مجرد خطوات من أجل تأهيله للعلاج وليست علاجًا في حد ذاته، لذلك سيكون من الصعب إجراء أي خطوة علاجية أو استكشافية في الوقت الحالي، قبل انتهاء جميع الآثار المترتبة على سقوطه المفاجئ في الملعب، وتوقف قلبه لفترة دامت لـ90 دقيقة.