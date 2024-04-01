سر جهاز يلازم أحمد رفعت لمدة عام.. ماذا ينتظره بعد خروجه من المستشفى؟

جهاز صغير يلازم اللاعب أحمد رفعت لمدة عام، بعد الأزمة الأخيرة التي لحقت به، ورقد على إثرها في المستشفى بسبب توقف عضلة القلب، كشف عنه الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامج ملعب أون تايم، مؤكدًا أنّ لاعب فيوتشر سيتسلّمه بعد عودته للتدريبات خلال الفترة المقبلة، أو عقب خروجه من المستشفى.

جهاز يلازم أحمد رفعت لمدة عام

الجهاز الذي كشف عنه الإعلامي أحمد شوبير، عبارة عن جهاز متابعة الرياضيين عن بُعد يجرى تسليمه لمركز القلب في مستشفى وادي النيل من الشركة الألمانية المُصنعة، لتكون أول مستشفى في مصر تمتلك هذا الجهاز، أما لاعب فيوتشر أحمد رفعت فقد قررت الشركة منحه هذا الجهاز كحق انتفاع بالمجان لمدة عام.

الجهاز عبارة عن جهاز محمول RIMPulse، ومن خلاله يجرى الفحص باستخدام أحدث التقنيات، وسيتم تحليل جميع البيانات والمعلومات بعناية لضمان تقديم تقارير دقيقة وشاملة لكل لاعب، إذ يتيح هذا الجهاز القيام بفحص لحظي في الملعب للاعبين، ما يجعل اللاعب لا يحتاج إلى زيارة المستشفى، حيث يمكن للطبيب المتعاقد مع النادي متابعة الحالة الصحية للاعب من أي مكان عن طريق أحدث تكنولوجيا مراقبة المرضى عن بُعد.

استخدامات الجهاز

ويقوم الجهاز والنظام بقياس:

- رسم القلب 7 أو 12 قناة (ECG)

- معدل ضربات القلب (Heart Rate)

- درجة حرارة الجلد (Skin Temperature)

- معدل التنفس (Respiratory rate)

- نسبة تشبع الدم بالأكسجين (SpO2)

- معدل تدفق الدم إلى الأوعية الدموية الطرفية (PPG)

وبحسب الموقع الرسمي للشركة الألمانية المُصنعة، فإنّ هذا الجهاز المحمول، يمكنه إرسال جميع إشارات تخطيط القلب ودرجة حرارة الجلد إلى خادم سحابي في الوقت الفعلي تقريبًا من خلال شبكة Wi-Fi داخلية أو إرسالها إلى الهاتف المحمول عبر البلوتوث، ومن ثم يمكن للهاتف المحمول إرسال كل هذه البيانات في الوقت الفعلي تقريبًا إلى خادم سحابي آخر من خلال شبكة 3G أو Wi-Fi مع وحدة تحليل ذكية في الوقت الفعلي على الهاتف المحمول.

ويمكن استخدام الجهاز في سيارات الإسعاف والعيادات النائية والملاعب والطائرات والسفن والرعاية المنزلية تحت إشراف خبير طبي، إذ يوفر الجهاز بيانات دقيقة حول صحة القلب، من خلال الكشف التلقائي عن عدم انتظام ضربات القلب، أو بطء القلب، أو التوقف المؤقت لعضلة القلب أو انخفاض نبضات القلب أو تسارعها.