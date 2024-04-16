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شهداء في مخيمي جباليا والنصيرات بقطاع غزة.. وانتشال 15 جثمانا بخان يونس

كتب:

محمد عزالدين
01:00 ص | الثلاثاء 16 أبريل 2024
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بارتقاء شهداء ووقوع عدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف مسجد شهداء الفاخورة، بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأكدت القناة ارتقاء 4 شهداء وسقوط و13 مصابًا، جراء العدوان الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكشف الدفاع المدني بغزة عن انتشال 15 جثمانا من مختلف الفئات والأعمار، جراء العدوان على خان يونس جنوبي القطاع.

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بقلم محمد عزالدين