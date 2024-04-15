«مصر الخير» تشارك في أحدث قوافل التحالف الوطني لدعم غزة بـ150 شاحنة

أعلنت مؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشاركتها في المرحلة الأولى من القافلة السادسة للتحالف الوطني، بعدد 150 شاحنة من المساعدات الإنسانية الاغاثية العاجلة.

مساعدات التحالف الوطني

أشارت عضو التحالف الوطني، إلى أن المساعدات تشمل المواد الغذائية والعلاج والمستلزمات الطبية والمياه والخيام والكساء، مؤكدة أن الملحمة المصرية مستمرة لتخفيف المعاناة عن أشقائنا في فلسطين.

القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين

كان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أطلق أمس، المرحلة الأولى من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، التي تتضمن أكثر من 250 قاطرة، محملة بأكثر 4009 أطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه المعدنية والمراتب والخيام والبطاطين والملابس والمنظفات.