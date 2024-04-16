وزير خارجية الصين لنظيره الإيراني: طهران قادرة على فهم الوضع وتجنب التصعيد

أكد وزير خارجية الصين وانج يي في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران ستكون قادرة على فهم الوضع، وتجنب المزيد من التصعيد، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وتابع وزير خارجية الصين: «نقدر تأكيد إيران على عدم استهداف دول المنطقة ودول الجوار».

وأردف: «بكين تدين وتعارض بشدة الهجوم على السفارة الإيرانية في سوريا، وتعتبره انتهاكا خطيرا وغير مقبول للقانون الدولي».