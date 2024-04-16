رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

وزير خارجية الصين لنظيره الإيراني: طهران قادرة على فهم الوضع وتجنب التصعيد

كتب:

محمد عزالدين
04:02 ص | الثلاثاء 16 أبريل 2024
وزير الخارجية الصيني

وزير الخارجية الصيني

أكد وزير خارجية الصين وانج يي في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران ستكون قادرة على فهم الوضع، وتجنب المزيد من التصعيد، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وتابع وزير خارجية الصين: «نقدر تأكيد إيران على عدم استهداف دول المنطقة ودول الجوار».

وأردف: «بكين تدين وتعارض بشدة الهجوم على السفارة الإيرانية في سوريا، وتعتبره انتهاكا خطيرا وغير مقبول للقانون الدولي».

 

اقرأ المزيد:

البنتاجون: إيران هاجمت إسرائيل بأكثر من 110 صواريخ باليستية و150 مسيرة

إعلام إسرائيلي نقلا عن مسؤولين بمجلس الحرب: ضغط أمني لتنفيذ رد عسكري على إيران 

هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو أنهى استعداداته لهجوم محتمل على إيران

«الخارجية الأمريكية»: ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل في مواجهة إيران

البيت الأبيض: إيران لم تخبرنا بموعد أو حجم الهجوم على إسرائيل

«إيران وإسرائيل».. العالم لا يتحمل صراعا جديدا
بقلم محمد عزالدين