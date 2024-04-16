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دراما المتحدة

شهداء في محيط مسجد التوبة بجباليا.. وإطلاق نار كثيف بخان يونس جنوبي قطاع غزة

كتب:

محمد عزالدين
04:51 ص | الثلاثاء 16 أبريل 2024
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبا عاجل، بتفعيل صفارات الإنذار في مخيم جنين بالضفة الغربية، تزامنا مع اقتحامات موسعة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت القناة أن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت «القاهرة الإخبارية» ارتقاء شهداء ومصابون جراء استهداف محيط مسجد «التوبة» في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت القناة بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أراض زراعية، في حي الزهور وخربة العدس بمدينة رفح جنوبي القطاع.

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