وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي لنظيره الأمريكي: تل أبيب سترد على الهجوم الإيراني

أبلغ وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، نظيره الأمريكي لويد أوستن، عن حتمية رد إسرائيل على إيران، وذلك وفقًا لـ«القاهرة الإخبارية» نقلا عن موقع «أكسيوس» الأمريكي.

وخلال مكالمة هاتفية جمعت بين جالانت وأوستن، قال الأول إنّ إسرائيل ليس أمامها سوى الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني غير المسبوق.

وأضاف «جالانت» أن إسرائيل لا يمكنها السماح باستهداف أراضيها بواسطة الصواريخ، والطائرات المسيرة الإيرانية دون رد منها.

إسرائيل تتجه نحو التصعيد

وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي لنظيره الأمريكي، إن بلاده لن تقبل بمعادلة ترد فيها إيران بقصف العمق الإسرائيلي.

وعلى ضوء ذلك أكد «جالانت» أنّ إسرائيل في حالة تأهب، واستعداد لمواجهة تهديدات إضافية.

البنتاجون: ملتزمون بحماية إسرائيل

تعليقًا على المكالمة الهاتفية بين وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي ونظيره الأمريكي قال البنتاجون، إنّ لويد أوستن أكد لـ«جالانت» أنّ الولايات المتحدة لا تريد التصعيد في المنطقة، وعلى الرغم من ذلك تعهد «أوستن» باتخاذ واشنطن جميع الإجراءات لحماية إسرائيل والأفراد الأمريكيين في المنطقة.

ومؤخرًا استهدفت إيران إسرائيل بما يقارب 350 طائرة دون طيار، وصاروخا ردًا على الغارة الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت مجمع السفارة الإيرانية في سوريا، والتي أسفرت عن مقتل جنرال إيراني وآخرين، وفقًا لـ«القاهرة الإخبارية».