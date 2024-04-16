سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 16-4-2024 في البنوك

شهد سعر صرف الجنيه الإسترليني استقرارًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء 16-4-2024 خلال بداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة بالسوق، فيما بلغ سعره في البنك المركزي المصري نحو 60.03 جنيه للشراء، و60.22 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه

ترصد «الوطن» في السطور التالية سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث بمواقع البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم 60.26 جنيه للشراء، و60.43 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي

وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 60.25 جنيه للبيع، و59.99 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 59.79 جنيه للبيع، و59.58 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس إلى 59.60 جنيه للبيع، و59.36 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 59.76 جنيه للبيع، و59.51 جنيه للشراء.