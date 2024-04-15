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سعر الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 15-4-2024 في البنوك

كتب:

شوشة عبدالواحد
04:56 ص | الإثنين 15 أبريل 2024
الإسترليني

الإسترليني

شهد سعر صرف الجنيه الإسترليني، حالة من الاستقرار الملحوظ، اليوم الاثنين 15-4-2024، خلال بداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، إذ بلغ سعره في البنك المركزي المصري نحو 60.03 جنيه للشراء، و60.22 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه

ترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه، وفقا آخر تحديث لمواقع البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم 60.03 جنيه للشراء، و60.22 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي

وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 59.79 جنيه للبيع، و59.58 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 59.79 جنيه للبيع، و59.58 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس إلى 59.60 جنيه للبيع، و59.36 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 59.76 جنيه للبيع، و59.51 جنيه للشراء.

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بقلم شوشة عبدالواحد