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سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 5-4-2024 في البنوك

كتب:

شوشة عبدالواحد
08:03 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
الجنيه الإسترليني

الجنيه الإسترليني

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني، حالة من الاستقرار الملحوظ، اليوم الجمعة 5-4-2024، وفقا آخر تحديث لمواقع البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، إذ بلغ سعره في البنك المركزي المصري نحو 59.49 جنيه للشراء، و59.68 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم 59.68 جنيه للشراء، و59.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي

وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 59.79 جنيه للبيع، و59.58 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 59.79 جنيه للبيع، و59.58 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس إلى 59.60 جنيه للبيع، و59.36 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 59.76 جنيه للبيع، و59.51 جنيه للشراء.

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بقلم شوشة عبدالواحد