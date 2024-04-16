تصدير 28 ألف طن فوسفات إلى الهند عبر ميناء سفاجا البحري

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، إذ جرى تداول 36 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و350 شاحنة و480 سيارة، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، و135 شاحنة و461 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 34 ألف طن بضائع، و215 شاحنة و19 سيارة.

تداول 650 طنا

ويستعد ميناء سفاجا لمغادرة السفينة «FUTURE ID» وعلى متنها 28 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينتين الحرية 2 ودليلة، كما شهد ميناء نويبع تداول 650 طن، 111 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن.

السفن تتمثل في سينا، كوين نفرتيتي واور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 900 راكب بموانيها.