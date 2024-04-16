«الصحة الفلسطينية» تحذر من توقف الكهرباء في قطاع غزة بالكامل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أنه عقب مرور 193 يوما من العدوان على غزة هناك خشية كبيرة من توقف مولدات الكهرباء التي عملت بكامل طاقتها على مدار الساعة في المستشفيات، والشواهد تشير إلى أنها قابلة للتوقف في أي لحظة.

مناشدة توفير مولدات جديدة

وأضافت الوزارة بحسب البيان الذي نقله «تليفزيون فلسطين»: «الأمر الذي يؤدي إلى كارثة صحية، ونناشد كافة المؤسسات المعنية بتوفير مولدات جديدة أو العمل على عودة خطوط الكهرباء للمستشفيات».

وتدخل الحرب الإسرائيلية يومها الـ193 (7 شهور) على قطاع غزة وسط انسحاب جزئي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب قطاع غزة تحديدا من حي خان يونس، الذي يعتقد بأن الفصائل الفلسطينية متمركزة فيه.