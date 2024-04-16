حدث ليلا.. نيران تلتهم إسرائيل وفيضانات في عمان وإعصاران ببريطانيا (فيديو)

شهد العالم خلال الساعات الماضية العديد من الأحداث الساخنة، بما في ذلك الحريق الهائل في إسرائيل، مرورًا بحدوث إعصارين يجتاحان بريطانيا ويقتلعان الأشجار والمباني، وصولًا إلى فيضانات وسيول تخرف الأخضر واليابس في عمان.

حريق يلتهم إسرائيل

وقع حريق هائل زعم الاحتلال الإسرائيلي أنه متعمد في مبني مدينة بني براك الإسرائيلية، على ساحل البحر المتوسط، واشتعلت النيران في مستشفى وأدت إلى إصابة 47 شخصًا.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، اندلاع النيران في عدة دراجات نارية أمام مبنى يتكون من 5 طوابق، مما أدى إلى إصابة العديد من سكان المبنى بالاختناق نتيجة الدخان، واصفة الإصابات بأنها طفيفة، باستثناء حالة واحدة وُصفت بأنها متوسطة.

إعصاران يجتاحان بريطانيا

تعرضت بريطانيا لضربة من إعصارين على الأقل، مما أدى إلى اقتلاع الأشجار والمنازل، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عواصف قوية بسرعة تصل إلى 90 كيلومترًا في الساعة، وأعلنت حالة تأهب في جميع أنحاء البلاد.

وضرب الإعصار الثاني منطقة وست بريدجفورد في نوتنغهام حوالي الساعة 7:30 صباحًا، مما تسبب في تناثر البلاط على الطرقات نتيجة تضرر المباني المجاورة، كما أفاد خبراء الأرصاد برصد وقوع 450 ضربة صاعقة على الأرض.

وجرى إغلاق الجسور والمتنزهات ونوادي الجولف والأسواق في جميع أنحاء بريطانيا بسبب الرياح العاتية، فيما حذر مكتب الأرصاد الجوية من توقع هبوب رياح قوية، كما أُغلقت حدائق كيو في لندن بسبب الأحوال الجوية السيئة، إلى جانب إغلاق جسر سيفيرن M48 الذي يربط بين إنجلترا وويلز، بالإضافة إلى إغلاق المتنزهات في مختلف مناطق لندن.

سيول تجتاح عمان

وعلى جانب آخر، أسفرت الأمطار الغزيرة في سلطنة عمان، على الطرف الشرقي لشبه الجزيرة العربية، عن وقوع سيول عارمة ووفاة 17 شخصًا على الأقل، فيما تبحث فرق الإنقاذ حاليًا عن ناجين، وفقًا لتقرير وكالة «أسوشييتد برس».

وأفادت السلطات بوفاة مجموعة من أطفال المدارس والسائق في حادثة، حيث جرفتهم السيول أثناء تواجدهم في مركبتهم.

ووثقت فيديوهات كارثة الفيضانات والسيول التي اجتاحت سلطنة عمان، حيث أغرقت المياه المنازل والسيارات والحافلات.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن شرطة عمان السلطانية والجيش العماني نشرا في المحافظة؛ لإجلاء المواطنين من المناطق التي تعرضت للغمر بسبب السيول.