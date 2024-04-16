عضو بـ«النواب»: ضرورة تخصيص ميزانية كافية للتوسع في تطبيق التأمين الشامل

ثمن النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وإدخال محافظات جديدة تحت مظلتها.

توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين

وأوضح في تصريحات صحفية له، أن التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المواطنين، من خلال تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل، لتشمل جميع المحافظات.

تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي

وأكد عباس أن التأمين الصحي الشامل يعمل على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي.

وشدد على ضرورة تخصيص ميزانية كافية للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وإنشاء المزيد من المستشفيات والوحدات الصحية، وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، لضمان نجاح تطبيق التأمين الصحي الشامل.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هو إنجازٌ مهم يحسب للحكومة، ودعم هذه التوجيهات هو واجب وطني.

وأوضح أن التأمين الصحي الشامل يعد أحد أهم المشروعات القومية التي كانت بمثانة حلم يراود كل العاملين بالقطاع الصحى والسياسات الصحية، إذ بدأ تنفيذ المشروع منذ عدة سنوات ونجح في تحقيق منظومة منتظمة ومتوازنة، لتقديم الرعاية الصحية في محافظات المرحلة الأولى.