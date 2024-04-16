عضو بـ«النواب»: مصر رمانة ميزان المنطقة بالكامل وسياستها الخارجية اتسمت بالتوازن

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن سياسة مصر الخارجية تميزت خلال السنوات الأخيرة بالتوازن مع القوى الدولية لتعظيم المصالح المشتركة، ودائما كانت مصر ولا تزال رمانة الميزان في المنطقة بالكامل وتمثل دائما صوت العقل.

توجيهات القيادة السياسية في إنجاح الدبلوماسية

وأوضح هندي، في بيان له، أن الدولة المصرية استمدت زخما بتوجيهات القيادة السياسية انعكس ذلك في صورة نجاح لأداء الدبلوماسية وتنامى قدرتها على توظيف وتطوير أدواتها، وكانت مصر ولا تزال على مقربة من الأحداث العالمية الجارية سواء في المنطقة أو مختلف بلدان العالم، من خلال التفاعل المباشر مع القضايا الإقليمية والدولية كافة.

دور مصر في القضية الفلسطينية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ملف السياسة الخارجية من أهم الملفات التي اهتمت بها مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيدا بجهودها في القضية الفلسطينية للوصول إلى حل سلمي، لافتا إلى أن التدخل العسكري ليس هو الحل لأنه سيقود المنطقة بالكامل إلى الصراعات المسلحة.