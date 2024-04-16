«الصحة»: ميزانية ضخمة للتأمين الصحي الشامل تخدم 70 مليون منتفع

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المبادرة الأساسية للرئيس عبدالفتاح السيسي هي توفير حياة كريمة للمواطن المصري، بما يشمل ملف الصحة، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحي صدر 2018، بينما بدأ تطبيق منظمة التأمين الصحي الجديدة منذ عام 2019 في 6 محافظات، وجاري إدخال 5 محافظات أخريين خلال الفترة الحالية.

تحسين منظومة التأمين الصحي القائمة

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين هالة الحملاوي ومحمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يجرى العمل على تطوير وتحسين منظومة التأمين الصحي القائمة منذ فترة الستينات حتى نصل إلى مرحلة تنفيذ تغطية تأمينية شاملة لكل المواطنين على الآراضي المصرية.

وأكد على ارتفاع معدل التغطية التأمنية إلى ما يقرب من 70 مليون مواطن بعدما كانت حوالي 53 مليون مواطن، إذ جرى ضم فئات جديدة مثل الفلاحين والمزارعين وسائقي التاكسي والميكروباص والعمالة غير المنتظمة وأعضاء النقابات المهنية من الفنانين التشكيلين، مشيرا إلى زيادة في الموازنة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي بما يقرب من 14%.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الموازنة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل بلغت 35.9 مليون بالعام الماضي، بينما وصلت إلى 42 مليون و500 ألف هذا العام، وذلك بهدف تغطية الفئات الجديدة، فضلا عن توفير الأدوية والعلاجات والمسلتزمات الطبية للمواطنين المؤمن عليهم خاصة مع تحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار، وبالتالي تتحقق تغطية تأمينية لأكثر من 70% من الشعب المصري، تحسين جودة الخدمة، ويحقق حياة صحية كريمة للمواطن المصري.

توسع نوعي في منظومة التأمين الصحي

واستطرد: «هناك توسع نوعي في منظومة التأمين الصحي وليس أفقيا فقط، والذي يتمثل في زيادة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، إذ أصبح لدينا عمليات القسطرة المختلفة وعمليات القلب فضلا عن إجراء عمليات أكثر تعقيدا وتقديم خدمات أكثر صعوبة أُدخلت في المنظومة».